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Попова оценила возможность отмены масочного режима в России

Попова: масочный режим отменять пока не планируется даже при хороших темпах вакцинации
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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Масочный режим, который повсеместно введен в России, пока не планируется отменять, несмотря на хорошие темпы вакцинации от COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

Она отметила, что все россияне хотят вернуться к жизни, которая была до пандемии коронавируса, — такое может случиться только тогда, когда люди перестанут заражаться COVID-19.

«Вакцина, надо ее использовать, и тогда этот момент [конец пандемии] будет недалеко», заключила Попова.

Ранее Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России. По ее словам, она является стабильной, но показатели заболеваемости остаются достаточно высокими. В связи с этим глава Роспотребнадзора напомнила, что нужно соблюдать все правила по защите от COVID-19.

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