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В Роспотребнадзоре оценили количество вакцин от коронавируса в России

Анна Попова заявила, что в России достаточное количество вакцин от коронавируса
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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Вакцинация от коронавируса доступна для населения России. Таким образом оценила количество вакцин в стране глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова передает ТАСС.

Кроме того, она подчеркнула, что все зарегистрированные в стране вакцины от COVID-19 являются эффективными и безопасными.

«Мы сегодня можем защищать население Российской Федерации, и сегодня их в стране более чем достаточно. Сегодня доступность вакцинации», — сказала Попова.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что ее коллеги и знакомые из других стран «невероятно нам завидуют».

Ранее она рассказала о сроках готовности российского ПЦР-теста для выявления вируса Нипах.

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