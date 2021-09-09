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Стало известно о сроках готовности российского теста для выявления вируса Нипах

Анна Попова: ПЦР-тест для выявления вируса Нипах будет готов на следующей неделе
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Фото: Shijith. K / AP

ПЦР-тест для выявления опасного вируса Нипах, который убивает до 75 процентов заболевших, будет готов на следующей неделе. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Буквально днями прошла информация о вирусе Нипах в Индии, и в течение следующей недели, коллеги доложили, у них будет готов ПЦР-тест для того, чтобы его выявлять», — сказала Попова.

Ранее в научно-исследовательском противочумном институте «Микроб» Роспотребнадзора заявили, что в России практически отсутствует риск распространения вируса Нипах. Кроме того, в учреждении отметили, что в стране не зарегистрированы случаи заражения этой инфекцией.

Вирус Нипах, обнаруженный в Индии, признан самым опасным по версии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он вызывает у людей респираторные заболевания, в отдельных случаях воспаление мозга.

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