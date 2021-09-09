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Иммунолог назвал шесть причин отсутствия антител после вакцинации от COVID-19

Иммунолог Крючков: частая причина отсутствия антител после прививки — ошибка тест-системы
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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Антитела после прививки от коронавируса могут не образоваться из-за ряда факторов. Шесть причин отсутствия иммунного ответа после вакцинации назвал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщает «Доктор Питер».

По его словам, самая частая причина отсутствия антител — ошибка тест-системы. Иммунолог объяснил, что она должна определять антитела к таким антигенам, которые есть в конкретной вакцине. Иногда в лабораториях определяют не тот тип антигенов, из-за чего результат тестирования оказывается ложным.

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Крючков отметил, что иммунный ответ может не сформироваться из-за редкого генетического дефекта выработки иммуноглобулина G. Также причиной может стать иммунное старение. Врач отметил, что это не обязательно относится к пожилым людям — даже у молодых бывает снижена способность к формированию гуморального специфического иммунного ответа.

Кроме того, отсутствие антител может быть связано с запоздалой реакцией организма. Обычно иммунный ответ появляется через две-четыре недели после прививки, но иногда этот процесс растягивается больше чем на месяц. «Это индивидуальная особенность. Такую реакцию организм дает в принципе на многие вирусы, а не только на данный конкретный коронавирус», — заявил Крючков.

Он добавил, что антитела могут не появиться из-за качества вакцины. Если неправильно хранить препарат, он может не сформировать иммунный ответ. Врач отметил, что длительный прием определенных лекарств в больших дозах и через инъекции также мешает выработке антител.

Ранее иммунолог Калинина посоветовала сдать перед прививкой анализ крови, потому что вакцинироваться нужно в здоровом состоянии при отсутствии воспалительных реакций в организме.

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