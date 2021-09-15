Попова заявила о наличии в России тест-системы для выявления вируса Нипах

Глава Роспотребнадзора Попова: в России есть тест-система, которая выявляет вирус Нипах

В России уже разработана тест-система для выявления вируса Нипах — рост заболеваемости этой инфекцией сейчас наблюдается в Индии. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова передает РИА Новости.

Ранее в противочумном институте «Микроб» Роспотребнадзора заявили, что в России практически отсутствует риск распространения вируса Нипах. Там отметили, что в стране случаи заболевания этой инфекцией не зарегистрировали

Вспышку Нипаха зафиксировали в индийском штате Керала. Симптомы инфекции выявили у 11 человек, в изоляции находятся 38 жителей.