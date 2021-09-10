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Раскрыта опасность нового смертельного индийского вируса

Врач заявил, что смертельно опасный вирус Нипах не сможет вызвать эпидемию
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Фото: Shijith. K / AP

Смертельный вирус Нипах, новая вспышка которого была недавно обнаружена в Индии, не сможет вызвать эпидемию подобную эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего врача-консультанта Neo Hospital Анкит Джайн.

По ее словам, опасность вируса заключается в скорости его распространения, а его летальность колеблется от 40 до 75 процентов. «Но по сравнению с коронавирусом Нипах не обладает способностью вызывать эпидемию», — подчеркнула Джайн.

ВОЗ заявляет, что Нипах — это один из самых опасных вирусов в мире, лекарства от которого нет. Люди, заразившиеся индийским вирусом, страдают от лихорадки, изменения психического состояния, сильной слабости, головной боли, нарушения дыхания, кашля, рвоты, мышечных болей, судорог и диареи.

Джайн отметила, что показатель выздоровления после заражения колеблется от 25 до 45 процентов. Чтобы избежать заражения Нипах, врач советует употреблять хорошо приготовленную пищу и тщательно мыть фрукты. «Люди должны мыть руки и использовать все возможные способы, чтобы избежать контакта с инфицированными людьми», — заключила она.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что ПЦР-тест для выявления Нипах будет готов на следующей неделе. Противочумной институт «Микроб» заявляет, что в России практически отсутствует риск распространения индийского вируса.

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