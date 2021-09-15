Попова предупредила о риске микст-инфекции гриппа и коронавируса

Следует опасаться микст-инфекции гриппа и коронавируса. Единственный способ избежать этого — вакцинироваться. Об этом предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Она рассказала, что в 2020 году россияне практически не болели гриппом, так как от инфекции было привито 60 процентов населения. Однако в этом году, по ее словам, иммунная прослойка людей, имеющих защиту от вирусов гриппа, стала гораздо меньше.

Ранее она заявила, что в России вакцинировали от COVID-19 чуть меньше половины взрослого населения. По словам Поповой, двумя компонентами вакцины от коронавируса привиты свыше 39 миллионов россиян. Еще 7 миллионов человек переболели COVID-19, уточнила она.

Кроме того, глава Роспотребнадзора отметила, что в России «дельта»-штаммом COVID-19 заражены 95 процентов больных.