Роспотребнадзор назвал срок вытеснения «дельтой» других штаммов коронавируса

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов назвал срок вытеснения других вариантов коронавируса на территории России штаммом «дельта». Его слова передает РИА Новости.

Как уточнил Хафизов, штамм «дельта» появился в стране примерно в конце апреля, а уже к середине лета стал доминирующим в стране. Этот вариант COVID-19 вытеснил остальные всего за пару месяцев. «Уже с августа в наших исследованиях мы наблюдали, что до 100 процентов образцов относились именно к этому варианту вируса», — отметил он.

Скорее всего, другие известные штаммы не имеют преимуществ перед «дельтой». В качестве примера Хафизов назвал более летальную, особенно для пожилых, «йоту». Впервые его выявили осенью прошлого года, однако он так и не получил широкого распространения. Он также предположил, что «дельта» распространена во всех странах, где секвенирование поставлено на поток, так как около 99 процентов всех случаев заражения приходится именно на этот вариант.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об особенностях «дельта»-штамма COVID-19. «Его преимущество в том, что он не вызывает очень тяжелых заболеваний, он быстрее распространяется, это да, ещё и поэтому надо привиться и носить маску»,— сказала она.