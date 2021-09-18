Ученые раскрыли опасность мутировавшего коронавируса

Ученые из Университета Мэриленда заявили, что мутировавший коронавирус лучше передается воздушно-капельным путем. Исследование об этом опубликовано в Clinical Infectious Diseases.

Американские исследователи раскрыли опасность разных штаммов SARS-CoV-2. Ученые провели эксперимент, попросив людей с разными вариантами COVID-19 трижды повторить алфавит или спеть песню «С днем рождения тебя». Испытуемые, зараженные «альфа»-штаммом коронавируса, выдыхали до ста раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был первоначальный (уханьский) вариант.

Ученые подтвердили, что медицинские маски на 50 процентов снижают риск передачи вируса. «Мы знаем, что "дельта" даже более заразна, чем "альфа". Наше исследование предоставляет дополнительные доказательства передачи новых штаммов инфекции по воздуху», — отмечают эксперты.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что «дельта»-штамм коронавируса будет приобретать новые свойства в процессе мутаций. По его словам, если учитывать, что в России 99 процентов случаев заболевания COVID-19 приходятся на «дельта»-штамм, то своеобразное потомство этого штамма коронавируса будет приобретать новые свойства.