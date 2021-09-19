Оценена возможность проникновения в Россию нового штамма коронавируса «мю»

Штамм коронавируса «мю», возможно, уже проник на территорию России. Об этом сообщил ТАСС основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что в ряде азиатских стран со строгим карантинным режимом и в Европе впервые выявлены носители «мю», напомнил специалист.

«Это значит, что экспансия идет по планете, и значит, уже в России есть пациенты, у которых коронавирус "мю". Но из-за того, что данные по сиквенсам закрыты, мы не можем оценить, какая доля их в популяции, как будет развиваться заболеваемость именно коронавирусом "мю", — сказал он.

По словам Исаева, штамм «мю» появился относительно недавно и пока входит в перечень штаммов, за которыми наблюдает ВОЗ. Он отметил, что в странах и местностях, где «дельта»-вариант не получил широкого распространения, «мю» вытесняет остальные штаммы. «В рамках планеты мы сейчас видим конкуренцию между штаммами "дельта" и "мю", — заключил Исаев.

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17 сентября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что 41 миллион россиян получил обе дозы вакцины от коронавируса. Один компонент препарата от инфекции был введен 47,5 миллиона граждан.