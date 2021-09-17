Мурашко назвал число привитых от коронавируса россиян

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что 41 миллион россиян сделали прививку от COVID-19

В России на данный момент 41 миллион человек сделали прививку двумя компонентами препарата от коронавируса. Такие данные по вакцинации привел глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова цитирует ТАСС.

«Первым компонентом привито от коронавируса почти 47,5 миллиона человек, двумя — 41 миллион», — назвал число вакцинированных россиян министр.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила эпидемиологическую обстановку с COVID-19 в России и заявила, что ситуация остается стабильной, но при этом напряженной. Прирост числа новых случаев COVID-19 наблюдается в 11 субъектах России. Спад заболеваемости зафиксирован в 53 регионах.

В пятницу, 17 сентября, в России выявили 19 905 новых случаев коронавируса — впервые с 22 августа. Общее число заболевших с начала пандемии составило 7 234 425.