Иммунолог назвал неожиданную функцию антител к коронавирусу

Иммунолог: антитела к COVID-19 нужны для восстановления структуры тканей после болезни

Антитела к коронавирусу могут быть нужны для восстановления клеток тканей после перенесенной болезни. Такую неожиданную функцию назвал иммунолог, доктор биологических наук, профессор петербургского Института экспериментальной медицины Александр Полевщиков, сообщает «Фонтанка».

«Антитела на самом деле могут быть нужны еще и для того, чтобы провести максимально быструю очистку пораженного очага, чтобы восстановить исходную структуру ткани — вернуться в исходное состояние», — заявил Полевщиков.

Он добавил, что у пожилых россиян с возрастом иммунитет ослабевает и процессы регенерации тканей ухудшаются. Из-за этого у такой группы людей антитела вырабатываются менее интенсивно, чем у молодого населения.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина назвала отличие антител у переболевших COVID-19 и привитых. По ее словам, иммунитет после перенесенного полноценного заболевания является более сильным и лучше защищает от повторного заражения COVID-19.