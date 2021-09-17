Названа группа россиян с высокой необходимостью повторной вакцинации от COVID-19

Ревакцинация от коронавируса нужна всем, однако она особенно необходима людям с сильным иммунитетом. Такую группу россиян назвал иммунолог, доктор биологических наук, профессор петербургского Института экспериментальной медицины Александр Полевщиков, сообщает «Фонтанка».

«Если у человека сильный иммунитет, его организм бурно реагирует на патоген, тот же вирус, к примеру. Высокая температура, головная боль — свидетельство того, что организм активно борется с вирусом», — заявил Полевщиков.

Он объяснил, что повторная вакцинация необходима людям с сильным иммунитетом, потому что они переносят инфекционные заболевания тяжело, но выздоравливают очень быстро.

Ранее иммунолог Крючков оценил идею ревакцинации россиян каждые полгода всю жизнь. По его словам, этого делать не нужно. Повторную вакцинацию стоит проводить только во время пандемии — существовать вечно она не будет.