Россия
 
Последние новости
Володин напомнил россиянам об изменениях в законах с 1 сентября
Порошенко заявил о невозврате Украины к «колониальному статусу»
В Минпросвещения рассказали о формате нового учебного года
Рудковская посоветовала Моргенштерну сбежать с собственной свадьбы
Россиянка попросила о помощи из-за заселивших ее дом мигрантов 
ВМС США успешно испытали двигатель гиперзвуковой ракеты
Захарова сравнила талибов с властями Украины по безопасности полетов
«Газпром» перестал продавать газ в Европу
В центре Москвы мигранты устроили массовую драку
Новости партнеров
Прослушать новость

Названо отличие антител у переболевших коронавирусом и привитых

Специалист Минздрава Оксана Драпкина назвала разницу в антителях у переболевших и привитых
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Главный внештатный специалист по терапии и врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина в эфире канала «Россия 24» назвала отличие между антителами у переболевших коронавирусом и привитых. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, иммунитет после перенесенного полноценного заболевания является более сильным и лучше защищает от повторного заражения коронавирусом.

«Представьте, одно дело иммунитет от того, что в тебе живой вирус был, бродил, определенные осложнения вызывал, а другое — это вирус только, например, на S-белок», — отметила Драпкина.

Также она рассказала, что ответ со стороны антител после вакцинации меньше, нежели после перенесенного заражения коронавирусом. При этом медик призвала россиян вакцинироваться, чтобы избежать заражения и заболевания.

Ранее врач-инфекционист Светлана Малиновская объяснила связь между иммунитетом и антителами после прививки. По ее словам, количество выработанных антител после вакцинации зависит от уровня иммунитета человека — чем он выше, тем больше будет защита у привитого.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Аргентине отчитались о произведенных пяти миллионах доз «Спутника V»
Иммунолог рассказал о плюсах съедобных вакцин
В России выявили 19 492 новых случая коронавируса