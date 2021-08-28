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Иммунолог рассказал о плюсах съедобных вакцин

Иммунолог Крючков: побочные эффекты от съедобных вакцин слабее, чем от классических
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Unsplash

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с «Комсомольской правдой» назвал преимуществ съедобных растительных вакцин.

В первую очередь эксперт отметил удобство и безболезненность таких препаратов, отсутствие необходимости делать уколы. Кроме того, подобные разработки не требуют затрат на организацию прививочного кабинета, набор медицинского персонала, обеспечение стерильности и иных условий, необходимых для оказания медицинских процедур.

К плюсам съедобных вакцин Крючков также отнес отсутствие расходов на создание особых условий хранения препаратов и дешевизну производства. Он пояснил, что выращивать «вакцинные» продукты выгоднее, чем производить вакцины в специальном оборудовании.

Иммунолог также добавил, что от подобных препаратов побочные эффекты выражены слабее, чем у классических прививок. Кроме того, растения от природы имеют защитные оболочки, из-за чего вакцинный материал фактически попадает в организм в виде биокапсул. «За счет этого необходимые для выработки иммунитета белки не сразу перевариваются в верхних отделах пищеварительного тракта, а проникают глубже, это тоже плюс», — заключил Крючков.

Ранее стало известно, что специалисты Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана создали помидор-вакцину от COVID-19. По их словам, им удалось встроить в клетку растения коронавирус с помощью клонирования.

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