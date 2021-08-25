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Врач рассказала россиянам о прививке от коронавируса «под прикрытием»

Врач Соседова: людям с патологиями может потребоваться «прикрыть» прививку препаратами
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Фото: TATYANA MAKEYEVA / Reuters

В случае наличия у человека хронологических патологий, в том числе ожирения и часто сопутствующему ему варикоза, следует перед вакцинацией от коронавируса пройти медицинскую консультацию. Об этом радио Sputnik рассказала врач-биофизик, ведущий специалист проекта «Вакцина.ру» Нелли Соседова.

По ее словам, это необходимо, чтобы посмотреть сопутствующие заболевания и, возможно, «прикрыть» прививку какими-нибудь другими препаратами. Специалист объяснила россиянам, что так можно снять излишнюю нагрузку с организма после вакцинации.
Соседова рассказала, что если у человека венозный застой крови или есть варикозное расширение вен, то ему могут назначить антикоагулянты. «Мы не знаем, каким будет поствакцинальное состояние, поэтому нужно "прикрытие"», — резюмировала она.

Врачи могут назначить препараты на все время, пока у человека вырабатывается иммунитет, а дальше все придет к нормальному состоянию, пояснила эксперт.

Ранее главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке Денис Проценко заявил, что для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы доля вакцинированных составляла около 80 процентов. Медик добавил, что пока прививку получило недостаточное количество россиян. Проценко отметил, что России нужны не только технологии, позволяющие быстро создавать препараты от коронавируса, но также «серьезная просветительская работа». При этом принуждение к прививке от COVID-19 порочит идею вакцинации. По мнению Проценко, спасать людей можно только осознано, а не угрозами.

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