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В России выявили 19 492 новых случая коронавируса

Оперштаб: в России выявили 19 492 новых случая коронавируса
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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 19 492 новых случая коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составило 6 863 541. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба по борьбе с COVID-19 в субботу, 28 августа.

19 492
новых случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего заражений зафиксировали в Москве (1498), Санкт-Петербурге (1406) и в Московской области (849). Меньше всего — в Магаданской области (26), Чукотском автономном округе (15) и Ненецком автономном округе (14).

За сутки скончались 799 пациентов с COVID-19. Всего с начало пандемии количество летальных исходов составило 180 840.

За сутки выздоровели 19 411 человек, общий показатель выздоровлений составил 6 131 446.

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