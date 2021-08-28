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Роспотребнадзор описал особенность выздоровления от COVID-19 у молодых женщин

Роспотребнадзор: у молодых женщин дольше восстанавливается обоняние и вкус после COVID-19
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Фото: Кирилл Брага /РИА Новости

Обоняние и вкус после заражения коронавирусной инфекцией восстанавливаются дольше у молодых женщин. Об особенности выздоровления от COVID-19 в беседе с ТАСС сообщила профессор, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Есть пациенты, у которых обоняние и вкус восстанавливаются в течение одного-полутора месяцев, а есть и те, у которых нарушения обоняния длятся до года и более. Чаще это наблюдается у молодых женщин», — описала специалист.

Собеседница агентства отметила, что люди старшего возраста реже жалуются на долгое возвращение полноценного обоняния и вкуса после перенесенного коронавируса. По словам профессора, это связано со снижением чувствительности обонятельных и вкусовых рецепторов с возрастом.

Ранее Пшеничная предупредила о влиянии легкой формы COVID-19 на нервную систему. Она пояснила, что вирус, попадая в организм через нос, способен проникать в обонятельный нерв и распространяться по клеткам нервной системы.

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