Россия
 
Последние новости
В США допустили войну с Китаем за Луну
Ставки по банковским вкладам в России вернулись на уровень до пандемии
Байден призвал власти Афганистана сражаться с талибами самостоятельно
100-летняя долгожительница рассказала о своих отношениях с богом
Раскрыто состояние привитого назальной вакциной от COVID-19
Врач рассказала о сроке эффективности вакцины Pfizer у групп риска
Россиянин получил 15 лет за убийство криминальных авторитетов Шопена и Украины
Российские банки подняли ставки по ипотеке
Россиянин из ревности зарезал пришедших к нему гостей
«Газпром» после пожара на заводе начал срывать контракты
Новости партнеров
Прослушать новость

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционист Наталья Пшеничная оценила ситуацию с коронавирусом в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, ситуация стабилизировалась, однако в настоящее время остается напряженной. «В некоторых регионах сейчас наблюдается продолжающийся рост заболеваемости, в некоторых мы видим стабилизацию, а в каких-то даже прослеживается снижение темпов прироста заболевших», — сказала она.

Специалист добавила, что данные по COVID-19 динамично меняются, однако однозначно видно, что в целом по России, с учетом и относительно благополучных регионов, и тех, где ситуация на данный момент неблагоприятная, можно говорить о снижение еженедельных темпов прироста заболевших.

Ранее Пшеничная предупредила россиян о быстром переходе легко протекающего коронавируса в тяжелую форму. «Коварство COVID-19 заключается в том, что, даже начавшись легко, например, с легкого недомогания и субфебрильной температуры, в последующем заболевание может быстро прогрессировать и приводить к тяжелому поражению легких и других органов», — подчеркнула эксперт.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Роспотребнадзоре разъяснили порядок вакцинации для людей с букетом болезней
Врач сравнил симптомы легкой и тяжелой формы коронавируса
Россиян предупредили о быстром переходе легкого коронавируса в тяжелую форму