В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционист Наталья Пшеничная оценила ситуацию с коронавирусом в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, ситуация стабилизировалась, однако в настоящее время остается напряженной. «В некоторых регионах сейчас наблюдается продолжающийся рост заболеваемости, в некоторых мы видим стабилизацию, а в каких-то даже прослеживается снижение темпов прироста заболевших», — сказала она.

Специалист добавила, что данные по COVID-19 динамично меняются, однако однозначно видно, что в целом по России, с учетом и относительно благополучных регионов, и тех, где ситуация на данный момент неблагоприятная, можно говорить о снижение еженедельных темпов прироста заболевших.

Ранее Пшеничная предупредила россиян о быстром переходе легко протекающего коронавируса в тяжелую форму. «Коварство COVID-19 заключается в том, что, даже начавшись легко, например, с легкого недомогания и субфебрильной температуры, в последующем заболевание может быстро прогрессировать и приводить к тяжелому поражению легких и других органов», — подчеркнула эксперт.