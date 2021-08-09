Врач сравнил симптомы легкой и тяжелой формы коронавируса

Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, какие симптомы коронавируса говорят о протекании болезни в легкой и тяжелой форме. Такие признаки напоминают типичную простуду, передает радио Sputnik.

К симптомам легкой формы коронавируса относятся кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры тела где-нибудь до 38 градусов, ломота в мышцах, слабость, общее недомогание, перечислил Сапего. Он также допустил слабую одышку при физической активности.

О тяжелом течении коронавируса свидетельствуют совсем иные симптомы, сравнил врач. Среди таких признаков — одышка при минимальной физической нагрузке или в покое; помутненное сознание, когда человек плохо соображает и странно себя ведет; слабость и температура тела выше 39 градусов. Терапевт объяснил, что с тяжелой формой COVID-19 чаще сталкиваются непривитые пациенты с уже имеющимися проблемами со здоровьем.

«Пожилые люди болеют тяжелее. Сопутствующие хронические заболевания вроде сахарного диабета, ожирения, проблем с иммунитетом также способствуют более тяжелому течению болезни», — заявил Сапего.

Врач напомнил, что вакцинация уменьшает риск развития тяжелой формы коронавируса. Первая прививка уже через несколько недель формирует достаточно сильный иммунинитет к COVID-19.

Ранее российский врач объяснил отличие коронавируса и простуды. Так, заболевание COVID-19 начинается со смешанных симптомов, поскольку к вирусу может присоединиться еще одна инфекция верхних дыхательных путей.