Российский врач объяснил отличие коронавируса и простуды

Появление симптомов ОРВИ еще не означает инфицирование коронавирусом. Отличие COVID-19 от обычной простуды объяснила «Московскому комсомольцу» российский пульмонолог Инна Мишина.

Врач указывает, что зачастую заболевание коронавирусом начинается со смешанных симптомов, поскольку к COVID-19 может присоединиться еще одна инфекция верхних дыхательных путей. Тогда у пациента начинает болеть и першить горло.

В первую очередь больному нужно обратить внимание, не появились ли у него сухой кашель и диарея или рвота, не пропал ли аппетит. Также пульмонолог просит обратить внимание на другие симптомы: потливость по ночам, озноб, слабость и головная боль.

В случае, если нарастает интенсивность кашля и желудочно-кишечных расстройств, которые являются основными симптомами нового «дельта»-штамма, Мишина рекомендует немедленно вызывать врача. «Почти у всех, кто заболел недавно, симптоматика нарастала очень быстро. Иногда буквально в течение нескольких часов», — сказала она.

Ранее сообщалось, что, по оценкам экспертов, Россия еще три года будет бороться с эпидемией коронавируса. Стране определенно стоит ожидать новых вспышек инфекции, так как показатель иммунизации в стране не достиг даже 60 процентов.