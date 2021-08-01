Россия
 
Последние новости
В США заявили об угрозе ядерной войны из-за ракет России и Китая
В НАСА раскрыли детали инцидента с модулем «Наука» на МКС
Профессора Гарварда раскритиковали за слова о существовании только двух полов
Пассажир рассказал о столкновении с грузовиком ехавшего в Москву поезда 
Хоркина обвинила белорусскую легкоатлетку в планировании скандала на Олимпиаде
Представители Германии провели тайную встречу с талибами
Белорусская легкоатлетка решила попросить об убежище
В деле об убийстве привязанной к автомобилю россиянки появился еще один труп
Врач назвал самое частое место заражения гепатитом B
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский врач объяснил отличие коронавируса и простуды

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Появление симптомов ОРВИ еще не означает инфицирование коронавирусом. Отличие COVID-19 от обычной простуды объяснила «Московскому комсомольцу» российский пульмонолог Инна Мишина.

Врач указывает, что зачастую заболевание коронавирусом начинается со смешанных симптомов, поскольку к COVID-19 может присоединиться еще одна инфекция верхних дыхательных путей. Тогда у пациента начинает болеть и першить горло.

В первую очередь больному нужно обратить внимание, не появились ли у него сухой кашель и диарея или рвота, не пропал ли аппетит. Также пульмонолог просит обратить внимание на другие симптомы: потливость по ночам, озноб, слабость и головная боль.

В случае, если нарастает интенсивность кашля и желудочно-кишечных расстройств, которые являются основными симптомами нового «дельта»-штамма, Мишина рекомендует немедленно вызывать врача. «Почти у всех, кто заболел недавно, симптоматика нарастала очень быстро. Иногда буквально в течение нескольких часов», — сказала она.

Ранее сообщалось, что, по оценкам экспертов, Россия еще три года будет бороться с эпидемией коронавируса. Стране определенно стоит ожидать новых вспышек инфекции, так как показатель иммунизации в стране не достиг даже 60 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ученые создали спрей для носа от всех основных штаммов COVID-19
Врач рассказала о необходимых для разных штаммов COVID-19 уровнях антител
Эксперты предсказали сохранение вакцинации от COVID-19 «на долгие годы»