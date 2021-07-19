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Россиян предупредили о быстром переходе легкого коронавируса в тяжелую форму

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Фото: Денис Гришкин/ АГН «Москва»
Инфекционист Пшеничная предупредила о быстром переходе легкого COVID-19 в тяжелую форму

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционист Наталья Пшеничная предупредила россиян о быстром переходе легко протекающего коронавируса в тяжелую форму. Об этом сообщает ТАСС.

«Коварство COVID-19 заключается в том, что, даже начавшись легко, например, с легкого недомогания и субфебрильной температуры, в последующем заболевание может быстро прогрессировать и приводить к тяжелому поражению легких и других органов», — подчеркнула эксперт.

Пшеничная пояснила, что подобное явление часто возникает у пожилых пациентов, которые имеют факторы риска тяжелого протекания коронавируса. Однако иногда это может встречаться у молодых людей, которые игнорируют симптомы в первые дни и не торопятся к врачу, заключила инфекционист.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов раскрыл новые симптомы у болеющих COVID-19. По словам специалиста, мутировавший вирус в больших количествах быстрее размножается в организме. У пациентов чаще проявляются желудочные симптомы, и реже — нарушения обоняния и вкуса.

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