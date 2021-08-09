В Роспотребнадзоре разъяснили порядок вакцинации для людей с букетом болезней

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционист Наталья Пшеничная разъяснила порядок вакцинации для россиян с различными хроническими заболеваниями. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

«Ваш букет болезней не является помехой для прививок. Вакцинация безопасна для лиц с хроническими заболеваниями. Необходимо только, чтобы перед вакцинацией вы находились в стабилизированном (компенсированном) состоянии. Определиться с типом вакцины, которая вам подойдет лучше всего, поможет лечащий врач», — подчеркнула Пшеничная.

Также специалист рассказала, что для прививки не обязательно проходить тест на антитела, это касается и переболевших коронавирусной инфекцией. Через полгода после перенесенного коронавируса можно вакцинироваться, резюмировала врач.

Ранее врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, что к симптомам легкой формы коронавируса относятся кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры тела где-нибудь до 38 градусов, ломота в мышцах, слабость, общее недомогание. О тяжелом течении коронавируса свидетельствуют совсем иные симптомы, сравнил врач. Среди таких признаков — одышка при минимальной физической нагрузке или в покое, слабость и температура тела выше 39 градусов.