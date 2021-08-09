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Врачи перечислили существующие в России вакцины от смертельных болезней

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Фото: Pixabay

Врачи перечислили вакцины от смертельно опасных болезней, которые существуют в России. Как отметил иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» Николай Крючков в беседе в URA.RU, в национальный календарь прививок не входят таковые против менигококковой, ротавирусной и папилломавирусной инфекции (ВПЧ).

Он пояснил, что ротавирус входит в календарь прививок только в Москве, а ВПЧ, который вызывает рак шейки матки, тоже не ставится обязательно. Он добавил, что в ряде случаев вакцинация от этой инфекции производится по эпидемиологическим показаниям, когда начинается вспышка заболевания.

Крючков добавил, что эти прививки можно сделать платно. Главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина также обратила внимание на то, что в Подмосковье можно вакцинироваться от вируса папилломы человека за счет бюджета региона. Она добавила, что постоянно появляются дополнительные прививки, например, в широком доступе стала давно лицензированная вакцинация против коклюша для подростков и взрослых.

«И если раньше делали дифтерию и столбняк каждые десять лет в плановом порядке, то теперь рекомендуют одновременно и от коклюша прививать. Есть такая комбинированная вакцина. Раньше ее не было. Ее тоже можно поставить за свой счет», — заключила врач.

Ранее генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов оценил необходимость массовых прививок для детей и подростков против коронавируса. Он отметил, что говорить об этом даже после сертификации соответствующей вакцины преждевременно, однако существует необходимость защитить несовершеннолетних, у которых новые варианты COVID-19 могут вызывать тяжелые последствия.

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