Российские вирусологи объяснили отсутствие тромбоза после «Спутника V»

Благодаря особой системе очистки, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не может привести к проблеме загущения крови и тромбозам, объяснили в беседе с URA.RU вирусологи.

Как напомнил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, после введения вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson отмечаются случаи коагуляционных нарушений, связанных с проблемами со свертываемостью крови. «У "Спутника" такого нет, разработчики связывают это с созданной эффективной системой очистки вирусов», — сказал он.

Вирусолог пояснил, что российские ученые убрали из вакцины сопутствующие белки, которые могли в дальнейшем спровоцировать появления у человека тромбозов.

Его коллега, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский отметил, что российские ученые получают чистые компоненты вакцины, поэтому вероятность тромбозов после введения компонентов «Спутника V» ничтожна.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отчитался о комбинации вакцин от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca. Клинические исследования, прошедшие в Азербайджане, предварительно показали отсутствие серьезных побочных эффектов и случаев заболевания после введения прививки.