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Вирусолог объяснил разницу между переболевшими и вакцинировавшимися от COVID-19

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Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

Людям не следует объяснять, в каком случае после COVID-19 нужно вакцинироваться. В вопросах прививки от коронавируса важен именно сам посыл. Об этом заявил вирусолог, доцент Российского медицинского университета имени Пирогова Михаил Розанов, его слова опубликовало радио «Говорит Москва».

Ученый сравнил вопрос вакцинации с политикой. По его словам, политик понимает, что все люди образованы по-разному, а значит, и объяснения должны быть проще. «Вопрос — должны ли все вакцинироваться: и кто болел, и кто не болел? Если подробно обсуждать, что переболевший это примерно то же самое, что и вакцинировавшийся», — сказал Розанов.

Однако вирусолог заметил, что если мыслить в подобном ключе, то большое количество людей начнет делать ошибочные выводы, считая обычное ОРВИ за COVID-19. По его мнению, с точки зрения того же политика выгоднее говорить, что прививаться надо даже переболевшим.

«Я понимаю эту позицию и поддерживаю. Да, действительно, многие люди не любят разбираться в деталях. Им нужно услышать: всем вакцинироваться!», — заключил специалист.

Ранее российский врач предупредил об опасности распространения COVID-19 на фоне гриппа. Самым опасным в таком случае становится микс-инфекция. Она происходит, когда человек заражается сразу двумя вирусами.

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