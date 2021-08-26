Инфекционист предупредила о влиянии легкой формы COVID-19 на нервную систему

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила россиян о последствиях легкой формы COVID-19. Она рассказала РИА Новости, что даже после перенесенной легкой формы может наблюдаться поражение центральной нервной системы.

Инфекционист рассказала, что вирус, попадая в организм через нос, способен проникать в обонятельный нерв и распространяться по клеткам нервной системы.

«Поражение ЦНС после перенесенного COVID-19 закладывается во время острой инфекции, причем наблюдается это состояние не только при тяжелых, но и при легких формах COVID-19», — сказала Пшеничная.

По ее словам, вирус также может проникать через гематоэнцефалический барьер — связан с повреждением эндотелия кровеносных сосудов головного мозга, «через дефекты в которых вирус проникает в головной мозг». Также Пшеничная рассказала, что влияние на работу головного мозга может оказывать кислородное голодание, возникающее при тяжелых формах заболевания. Кроме того, на работу мозга могут также повлиять микротромбозы и патологический ответ иммунной системы, который может индуцировать повреждение нервных клеток и разрушение миелиновой оболочки, окружающей нервные волокна.

Ранее инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова Оксана Станевич в интервью «Ленте.ру» заявила, что в срок до ноября 2021 года года может наступить четвертая волна коронавируса в России. «Думаю, к ней мы подойдем с "хвостом" в 20-30 процентов не привитых и не болевших», — предположила эксперт.