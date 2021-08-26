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Российский врач назвала удивившее ее свойство нового штамма коронавируса

Инфекционист Станевич: клиническая картина COVID-19 стала более яркой
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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Клиническая картина течения болезни при заражении «дельта»-вариантом индийского штамма коронавируса стала более яркой, все события развиваются быстрее. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова, эксперт сервиса «Просто спросить» некоммерческого фонда медицинских решений «Не напрасно» Оксана Станевич.

«Что меня особенно удивило — клиническая картина болезни стала более яркой, все события развиваются быстрее. Это заметила не только я, это отмечают и мои коллеги-инфекционисты, работающие в других стационарах. По-видимому, сократился инкубационный период. Если раньше мы говорили о том, что после контакта заболевание развивается за 14 дней, сейчас это происходит гораздо раньше», — сообщила Станевич.

Врач-инфекционист также отметила, что «дельта»-вариант индийского штамма коронавируса вытеснил все остальные в Москве и Санкт-Петербурге. «В Санкт-Петербурге преобладает "дельта"-вариант коронавируса. Он практически полностью вытеснил все остальные штаммы SARS-CoV-2. То же самое происходит и в Москве, и в других крупных регионах. Как обстоят дела в отдаленных, небольших городах — пока непонятно», — сказала медик.

Ранее глава центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил о планах модифицировать вакцину от COVID-19 «КовиВак» под «дельта»-вариант. Он уточнил, что новая версия может быть комбинированной, то есть содержать сразу два компонента.

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