В России впервые с августа выявили почти 20 тысяч новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 19 905 новых случаев коронавируса впервые с 22 августа. Общее число заболевших с начала пандемии составило 7 234 425. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 17 сентября.

19 905 случаев COVID-19 выявили в России впервые с 22 августа

Днем ранее зафискировали 19 594 новых случая коронавируса. Прирост составил 0,28 процента.

Больше всего заражений выявили в Москве (2537), Санкт-Петербурге (1738) и в Московской области (837). Меньше всего— в Ненецком автономном округе (12), Чукотском автономном округе (15) и в Магаданской области (22).

За сутки скончались 791 пациент с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 196 626 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 16 619, общий — 6 469 017.