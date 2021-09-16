В России впервые с августа выявили больше 19 тысяч новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 19 594 новых случая коронавируса впервые с 26 августа. Общее число заболевших с начала пандемии составило 7 214 520. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в четверг, 16 сентября.

19 594 случаев COVID-19 выявили в России впервые с 26 августа

Днем ранее в России зафиксировали 18 841 случай заражения. Прирост составил 0,27 процента.

Больше всего случаев COVID-19 выявили в Москве (2479), Санкт-Петербурге (1653 ) и в Московской области (768). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (11), Чукотском автономном округе (14) и в Магаданской области (25).

За сутки умерли 794 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии в России скончались 195 835 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 17 326, общий — 6 452 398