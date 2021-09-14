В Минздраве назвали общее число вакцинированных россиян

К настоящему моменту известно, что общее число привитых от коронавируса россиян в разных регионах страны превышает 46 миллионов. Такое число вакцинированных назвал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

При этом он отметил, что под наблюдением медиков в больницах сейчас находится около 723 тысяч пациентов с COVID-19.

В заключение Мурашко заявил, что врачи готовы к активной борьбе с коронавирусом. Главная задача системы здравоохранения — прервать «этот эпидемический процесс». Чтобы это сделать, пояснил он, важна вакцинация населения. Мурашко также сказал, что еще до холодов необходимо создать безопасную среду для россиян.

Ранее в центре «Вектор» Роспотребнадзора сообщили, что около миллиона россиян полностью прошли вакцинацию препаратом «ЭпиВакКорона». В скором времени в оборот попадет еще около 1,3 миллиона прививок, которые произвели по полному циклу.

По состоянию на 14 сентября в стране выявлено еще 17 837 новых случаев коронавируса. За все время пандемии известно было зафиксировано 7 176 085 зараженных в России. Больше всего заболевших COVID-19 выявили в Москве (1609), Московской области (839) и Санкт-Петербурге (796).