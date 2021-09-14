Российский иммунолог предрек рост заболеваний COVID-19 осенью

В России осенью следует ожидать роста заболеваемости COVID-19, считает врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. В интервью радио Sputnik он предрек, что снижение количества заболевших может смениться очередным подъемом.

Специалист отметил, что в некоторых регионах России уже начался рост заражений коронавирусом. «Динамика пока еще не синхронная: некоторые регионы уже растут, некоторые все еще снижаются. Но в целом по России тенденция такая, что постепенно начнется рост», — заявил Болибок.

Иммунолог предположил, что на рост заболеваемости COVID-19 могут наложиться и другие инфекции. Он уточнил, что уже сейчас отмечаются массовые обращения к врачам граждан с ОРВИ и кишечными инфекциями.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что осенняя волна коронавируса не будет отличаться от летнего роста заболеваемости. Однако на нее могут наложиться вспышки сезонных инфекций.