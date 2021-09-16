В Москве начали по-новому лечить от COVID-19

В Москве впервые в России начали применять новую терапию для лечения COVID-19

Москва стала первым городом в России, где для лечения коронавируса применяют новую терапию. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Уточняется, что пациентов начали лечить препаратами из группы моноклональных вируснейтрализующих антител.

«Во всем мире их используют для лечения пациентов на ранней стадии заболевания COVID-19, у которых есть риски тяжелого течения заболевания. Пациентами, которым в первую очередь рекомендовали новую терапию, стали беременные женщины с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Более 70 беременных женщин уже получили такую терапию. В двух медицинских клиниках — в городской клинической больнице №15 имени Филатова и городской клинической больнице №52 — созданы специальные стационары кратковременного пребывания, где беременных лечат от COVID-19.

Ранее в Москве утвердили алгоритм оказания медпомощи беременным с COVID-19. По словам заммэра столицы по вопросом социального развития Анастасии Раковой, в его разработке принимали ведущие специалисты города. Она отметила, для будущих матерей выявление новой коронавирусной инфекции — уже большой стресс.