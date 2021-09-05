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В Минздраве назвали проблемы с репродуктивной функцией у переболевших COVID-19

Минздрав РФ: после COVID-19 репродуктивная функция мужчин страдает на генетическом уровне
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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

У переболевших COVID-19 мужчин проблемы с репродуктивной функцией возникают на генетическом уровне. Об этом сообщила главный гинеколог Минздрава России академик Лейла Адамян в эфире «Радио Россия».

Главным образом нарушается генетика спермы. «Энергетика митохондрий оказалась сниженной, что косвенно может говорить о том, что эти мужчины в дальнейшем могут иметь сниженную репродуктивную активность», — отметила Адамян. При этом «вакцинированные парни», не болевшие коронавирусом, подобных проблем не имеют.

Ранее миф о бесплодии, к которому якобы приводят прививки от COVID-19 развеял врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин в разговоре с «Лентой.ру». Он также отметил, что из всех вирусов бесплодие у человека может вызвать эпидемический паротит, или свинка.

В июле акушер-гинеколог Владислав Корсак рассказал, что коронавирус не может навредить плоду во время беременности, но способен подорвать здоровье матери. Поэтому вакцинация, по его словам, обезопасит беременную женщину, при этом не нанеся вред ребенку. Однако прививаться стоит не менее, чем за две недели, а лучше за месяц до предполагаемого зачатия.

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