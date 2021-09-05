Названы негативные последствия коронавируса для психики миллионов людей

Австралийский психолог Крис Чирс (Chris Cheers) раскрыл негативные последствия коронавируса для психического здоровья миллионов людей. Специалист выделил неожиданные стороны COVID-19 в разговоре с журналистами издания The Guardian.

По словам Чирса, коронавирус — это «коллективное горе, переживаемое одновременно всем миром». Однако переживания людей отличаются: кто-то страдает из-за ухудшения здоровья, другие не могут присутствовать на похоронах близких, третьи потеряли работу.

«Когда потери настолько неоднозначны и сложны, очень трудно добраться до точки их признания, поэтому мы просто как будто застреваем. Застреваем в горе, застреваем в беде», — отметил специалист.

Психолог подчеркнул, что коронавирусные ограничения мешают людям находить утешение в традиционных вещах. В некоторых странах, где был локдаун, люди не могли собираться вместе, поэтому им приходилось горевать в одиночку. «Способность людей поддерживать друг друга, мне кажется, начинает уменьшаться», — сказал Чирс. Он добавил, что воздействие стресса и последствия потерь «уводит людей от надежды».

Специалист заявил, что на психологическое здоровье австралийцев заметно повлиял новый штамм «Дельта». Большую часть пандемии страна провела в локдауне, и летом 2021 года власти вновь вернули серьезные ограничения. Люди надеялись, что смогут жить спокойно благодаря вакцине, однако пока что их до сих пор пугает перспектива подхватить новый вариант вируса.

«Когда ситуация не меняется, она переходит в безнадежность или апатию, которые я сейчас все чаще наблюдаю у многих клиентов», — сказал Чирс.

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