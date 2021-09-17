Иммунолог развеял популярный миф о повторной вакцинации от коронавируса

Повторная или первая прививка от COVID-19 не может повысить «напряженность» иммунитета. Такой популярный миф развеял иммунолог, доктор биологических наук, профессор петербургского Института экспериментальной медицины Александр Полевщиков, сообщает «Фонтанка».

Иммунолог объяснил, что «усиление» и «напряженность» иммунитета измерить нельзя. «Это антинаучная глупость несусветная. Иммунная система за сутки перемалывает миллионы антигенов. Все эти россказни про вмешательство прививкой в иммунную систему слушать невозможно — ей все равно, какой вирус попадает в организм, она работает всегда», — заявил Полевщиков.

По его словам, иммунология — это относительно молодая наука, которая не до конца обладает информацией про иммунную систему. При этом профессор отметил, что за время существования науки ученые пришли к выводу, что вакцина с ослабленным или убитым патогеном вируса приводит к защите организма.

Ранее иммунолог Крючков оценил идею ревакцинации россиян от COVID-19 каждые полгода всю жизнь. По его словам, в этом нет необходимости. «Такое может быть только во время пандемии. А она вечно существовать не будет», — заявил он.