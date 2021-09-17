Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Попова: ситуация с COVID-19 в России стабильная, но напряженная

Эпидемиологическая обстановка с COVID-19 в России остается стабильной, но при этом напряженной. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

По ее словам, заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране снижается, но медленнее, чем это было раньше.

Попова рассказала, что прирост новых случаев COVID-19 наблюдается в 11 субъектах России. Спад заболеваемости зафиксирован в 53 регионах.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала об особенностях «дельта»-штамма COVID-19. По ее словам, его преимущество в том, что он не вызывает очень тяжелых заболеваний, однако распространяется быстрее, чем другие мутации. Попова отметила, что в России «дельта»-штаммом COVID-19 болеют 95 процентов пациентов.