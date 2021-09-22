Заболевший Медведев увидится с Путиным на самоизоляции

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев примет участие во встрече президента России Владимира Путина с лидерами партий, прошедших в Государственную Думу, в удаленном режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

Встречу планируют провести 25 сентября.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин до конца недели проведет встречу в формате видеосвязи с лидерами политических партий, прошедших в Госдуму. «Конечно, у президента будет возможность поздравить в том числе и партию, которая стала победителем на этих выборах», —заявил пресс-секретарь президента, имея ввиду партию «Единая Россия».

О болезни Медведева стало известно 19 сентября. Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что у Медведева наблюдается сильный кашель. Позже он уточнил, что болезнь не связана с коронавирусом.