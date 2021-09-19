Раскрыты подробности о болезни Дмитрия Медведева

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выразил надежду, что председатель партии Дмитрий Медведев, у которого сейчас наблюдается сильный кашель, скоро поправится, сообщает РИА Новости.

Турчак также раскрыл подробности о болезни Медведева. На вопрос о том, не коронавирусом ли заразился председатель «Единой России», Турчак подчеркнул, что у Медведева «просто сильный кашель».

«Я же сказал, что он приболел, просто сильный кашель. Надеюсь, что он скоро поправится», — отметил он.

Ранее стало известно, что Медведев не приехал в штаб партии после окончания голосования из-за плохого самочувствия. Однако он просил «всем вам передать огромные слова благодарности», — подчеркнул Турчак.

Замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко заявил об убедительной победе партии на выборах в России. Фракция лидирует как по спискам, так и по одномандатным округам. По мнению Ревенко, выборы в Госдуму прошли «в честной и конкурентной борьбе».

При этом глава «Единой России» Неверов сообщил, что состав думской фракции по итогам выборов изменится примерно наполовину. «Придут новые депутаты, которые никогда не избирались, они придут впервые», — отметил он.

