Стало известно об изменениях во фракции «Единой России»

Глава думской фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил, что фракция по итогам выборов изменится примерно наполовину. Об этом стало известно РИА Новости.

«Здесь обновление будет порядка 50 процентов. Придут новые депутаты, которые никогда не избирались, они придут впервые», — сказал Неверов.

Также он отметил, что уже по предварительным результатам выборов в парламент видно, что большинство поддержало «Единую Россию». «Итоги еще предварительные, но уже сейчас видно, что большинство наших граждан поддержали тот курс, программу, с которой партия шла на выборы», — подчеркнул глава фракции.

Ранее стали известны первые данные экзитпола на выборы в Госдуму. Предварительно, «Единая Россия» набирает на выборах по партийному списку 45,2 процента голосов избирателей. Минимальный пятипроцентный проходной барьер также преодолевают действующие парламентские партии — КПРФ (21 процент), ЛДПР (8,7 процента) и «Справедливая Россия» (7,9 процента).

В 21:00 по московскому времени во всех регионах России завершились выборы. В рамках Единого дня голосования в России прошли одни федеральные выборы — граждане страны выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва.