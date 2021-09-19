Партия «Новые люди» оказалась на втором месте в Заксобрании Санкт-Петербурга

Экзитполы: «Новые люди» на втором месте на выборах в Заксобрание в Санкт-Петербурге

Партия «Новые люди» оказалась на втором месте на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на экзитполы и мнение проголосовавших.

Политическая сила набрала 11,22 процента. На первом месте «Единая Россия» с результатом в 38,17 процента, на третьей строчке КПРФ — 11,06 процента голосов. Далее следуют ЛДПР (8,37 процента), «Справедливая Россия» (7,23 процента) «Яблоко» (4,01 процента), Партия роста (3,19 процента). Еще 1 процент опрошенных испортили бюллетени, а 10,56 процента не стали отвечать на вопрос.

На выборах в Государственную Думу в Петербурге, по данным экзитполов, лидирует «Единая Россия» — 38,44 процента голосов из 14,7 тысячи опрошенных. На втором месте КПРФ — 10,38 процента, в первой тройке также «Новые люди» — 9,8 процента, сообщила социолог Санкт-Петербургского аналитического центра Анастасия Панфилова.

Ранее советник лидера партии «Новые люди» Сардана Авксентьева оценила результаты политической силы на выборах в Госдуму. Она отметила, что успех обусловлен новыми стандартами и политикой, что «Новые люди» абсолютно отвечают требованиям, запросам и ожиданиям людей, поэтому продемонстрировала впечатляющий итог.

