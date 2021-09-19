ЦИК: по итогам дистанционного голосования лидирует «Единая Россия» с 54,25 процента

Появились результаты электронного голосования. Как сообщил заместитель председатели ЦИК Булаев, по итогам дистанционной процедуры в шести регионах лидирует партия «Единая Россия» с результатом 54,25 процента, передает РИА Новости.

Результаты опубликованы без учета Москвы. Так, максимальное число голосов партия набрала в Ростовской области (186 052), затем следует Нижегородская (50 003), Ярославская (31 855), Курская (21 893), Мурманская (18 789) области. В Севастополе за ЕР проголосовали 10 016 избирателей.

На второй позиции оказалась КПРФ, набрав 11,65 процента голосов, третья строчка предварительно у «Справедливой России» — 8,25 процента, затем следуют ЛДПР с результатом 7,86 процента и «Новые люди» — 7,66 процента.

Ранее стало известно, что итоговая явка на онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва в Москве превысила 96 процентов. Дистанционное электронное голосование стартовало в столице в 08:00 17 сентября и завершилось в 20:00 19 сентября.

Глава Минцифры Максут Шадаев оценил проведение электронного голосования в шести регионах России. Он объявил на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК), что технических проблем не было выявлено, несмотря на то, что атаки на систему производились ежедневно.

Помимо Москвы, онлайн-голосование в этом году проходит в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.