Политолог спрогнозировала переход россиян на онлайн-голосование к 2024 году

Практика дистанционного голосования в будущем распространится на половину регионов России, считает политолог Наталья Алексеева, передает РЕН ТВ.

В 2021 году заявления на дистанционное голосование подали более двух миллионов россиян. Из них отдать свои голоса смогли 94 процента граждан, это 1,8 миллиона человек. По словам специалиста, такого пока нет ни в Европе, ни в США. Перенять опыт России могут и другие страны, считает она. «Это инновация, которую задает Москва», — отметила эксперт. Политолог считает, что в ближайшие годы половина россиян предпочтет удаленное голосование. «Некоторые предполагают, что уже в 2024 году половина субъектов России будет голосовать онлайн», — спрогнозировала она.

Ранее стало известно, что явка на онлайн-голосовании в Москве превысила 96 процентов. Помимо столицы, дистанционное голосование в этом году прошло в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.