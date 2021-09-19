Явка на онлайн-голосовании в Москве установила рекорд

Явка избирателей в ходе онлайн-голосования на выборах в Москве достигла рекордного значения в 93,3 процента. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщает РИА Новости.

Помимо Москвы, онлайн-голосование в этом году проходит в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.

Ранее 19 сентября сообщалось, что явка в ходе электронного голосования в Москве достигла 90 процентов. Всего для участия в онлайн-голосовании в столице было зарегистрировано 2,014 миллиона избирателей.