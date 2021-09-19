Песков прокомментировал выигрыш десяти тысяч баллов в «Миллионе призов»

Представитель Кремля Дмитрий Песков в настоящее время не знает, выиграл ли он в результате розыгрыша призов после онлайн-голосования на выборах. Пресс-секретарь президента России планирует это проверить, сообщает ТАСС.

О том, что Песков выиграл десять тысяч призовых баллов в розыгрыше «Миллион призов», когда дистанционно проголосовав на выборах в Государственную Думу, рассказал глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Баллы равны десяти тысячам рублей. Их можно потратить на покупку товаров и услуг у компаний-партнеров программы, уточнил Венедиктов. Кроме того, денежную сумму можно отдать на благотворительность.

Электронное голосование проходит в период с 17 по 19 сентября. Жители Москвы выбирают депутатов Государственной Думы, а в двух округах еще и Мосгордумы (№19 — район Новогиреево, часть районов Вешняки и Ивановское, №37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также муниципальных депутатов в Щукине.