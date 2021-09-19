Песков выиграл десять тысяч баллов в розыгрыше на выборах в Госдуму

Пресс-секретарь президента Песков выиграл десять тысяч баллов в розыгрыше «Миллион призов»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выиграл десять тысяч призовых баллов в розыгрыше «Миллион призов», дистанционно проголосовав на выборах в Государственную Думу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя московского штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова.

По его словам, состоялся второй розыгрыш в рамках акции «Миллион призов» и пресс-секретарь президента стал обладателем десяти тысяч баллов, при этом о своем выигрыше Песков пока не знает.

Эти баллы равны десяти тысячам рублей, которые можно потратить на приобретение товаров и услуг у компаний-партнеров программы, заявил Венедиктов. Также денежную сумму можно отдать на благотворительность.

Кроме призовых баллов, участники онлайн-голосования смогут выиграть главные призы: однокомнатные квартиры в Москве, автомобили или 10, 25, 50 и 100 тысяч призовых баллов. 18 сентября стали известны первые победители розыгрыша призов среди участников онлайн-голосования.

Электронное голосование проходит с 17 по 19 сентября. Москвичи выбирают депутатов Госдумы, а в двух округах еще и Мосгордумы (№19 — район Новогиреево, часть районов Вешняки и Ивановское, №37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также муниципальных депутатов в Щукине.