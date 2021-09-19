Явка на онлайн-голосовании в Москве превысила 96 процентов

Итоговая явка на онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва в Москве превысила 96 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по наблюдению за голосованием.

«Онлайн-избирателей — 2 014 765. Выдано бюллетеней — 1 943 590. Явка — 96,5 процента», — значится на экранах в оперштабе.

Дистанционное электронное голосование началось в Москве в 08:00 17 сентября и завершилось в 20:00 19 сентября.

Помимо Москвы, онлайн-голосование в этом году проходит в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.

В этом году выборы проходят 17, 18 и 19 сентября. Избирают депутатов Госдумы, а также глав девяти субъектов, представителей региональных парламентов, муниципальных органов власти.

