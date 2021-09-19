Назван город-лидер по числу фейков о результатах выборов в Госдуму

Малькевич: Санкт-Петербург стал лидером по числу фейковых атак на результаты выборов в ГД

Руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета при Общественной палате России Александр Малькевич рассказал о фейковых атаках на результаты выборов в Государственную думу (ГД), которые были зарегистрированы в дни голосований, сообщает РИА Новости.

Малькевич назвал Санкт-Петербург лидером по числу фейков о результатах выборов в Госдуму. Он рассказал, что в двух районах города избиратели получали пять бюллетеней сразу якобы потому, что голосование проходит по трем уровням.

«Все те фотографии, видео, когда люди голосовали, опуская поочерёдно свои бюллетени, расходилось по социальным сетям с пометкой "срочно, мы выявили тот или иной вброс», — объяснил Малькевич в рамках марафона «Ночь выборов», почему Петербург стал лидером по числе фейковых атак.

Накануне, 18 сентября, в Общественной палате отчитались о фейках за два дня голосования. По его информации, основная волна ложных сообщений пришлась на пятницу, 17 сентября, когда ведомство зарегистрировало около семи тысяч фейков.

В России завершились выборы. Последними в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве) закончили работу участки для голосования в Калининградской области. По данным ЦИК, на выборах в Госдуму признаны недействительными 8539 бюллетеней на 54 участках в 17 регионах страны.