Появились предварительные результаты выборов в Госдуму

«Единая Россия» оказалась на первом месте по предварительным результатам выборов в Госдуму

Согласно предварительным результатам выборов в Государственную Думу, больше всего голосов набрала партия «Единая Россия». Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ЦИК.

Первые появившиеся данные свидетельствуют, что «Единая Россия» набрала 38,57 процента голосов. На втором месте — партия КПРФ с 25,17 процента голосами. Тройку лидеров замкнула ЛДПР, получив 9,60 процента голосов.

У партии «Новые люди» 7,90 процента голосов, а у «Справедливой России» — 6,67 процента.

Ранее в МВД сообщили, что не зафиксировали серьезных нарушений, которые способны повлиять на результаты Единого дня голосования. Как заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов ведомства Михаил Давыдов, с момента начала голосования поступило свыше 750 обращений, связанных с проведением выборов.

В 21:00 по московскому времени во всех регионах России завершились выборы. В рамках Единого дня голосования в России прошли одни федеральные выборы — граждане страны выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва.