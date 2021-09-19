Песков и Венедиктов отдадут выигрыши «Миллиона призов» на благотворительность

Выигравшие в «Миллионе призов» Песков и Венедиктов отдадут деньги на благотворительность

Представитель Кремля Дмитрий Песков и также председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов решили отдать выигранные после онлайн-голосования на выборах в Государственную Думу баллы на благотворительность. Об этом сообщает ТАСС.

«Созвонился с Песковым. Мы направим баллы, деньги на благотворительность», — уточнил Венедиктов.

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Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России выиграл десять тысяч призовых баллов в акции «Миллион призов», дистанционно проголосовав на выборах в Государственную Думу. Позже стало известно, что Алексей Венедиктов стал обладателем такого же выигрыша.

Электронное голосование проходит в период с 17 по 19 сентября. Жители Москвы выбирают депутатов Государственной Думы, а в двух округах еще и Мосгордумы (№19 — район Новогиреево, часть районов Вешняки и Ивановское, №37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также муниципальных депутатов в Щукине.